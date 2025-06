NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 630 auf 610 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Louise Singlehurst bleibt nach einer Überprüfung ihrer Anlagethese am Mittwoch überzeugt vom Geschäftszyklus in der Luxusbranche - und einer Erholung. Selbst mit ihren unter dem Marktkonsens liegenden Schätzungen seien LVMH-Aktien attraktiv bewertet. Die Kurszielsenkung begründet Singlehurst mit etwas geringeren Prognosen auf 10-Jahres-Sicht für Ergebnisse und Cashflow./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 05:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

