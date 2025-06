Das eigene Unternehmen verkaufen oder übergeben: Die Nachfolge in Familienunternehmen - eine Aufgabe mit emotionaler und finanzieller Tragweite. Warum Exit Readiness für Familienunternehmen über Erfolg oder Misserfolg der Nachfolge entscheidet.Ein Gastbeitrag von Marcel Brix, BLOK ManagementIn Deutschland sind rund 90 Prozent aller Unternehmen familiengeführt. Sie bilden das Rückgrat der Wirtschaft - lokal verwurzelt, langfristig orientiert, oft über Generationen hinweg aufgebaut. Doch genau diese Struktur bringt eine besondere Herausforderung mit sich: die Unternehmensnachfolge. In den kommenden fünf Jahren steht bei mehr als 190.000 Unternehmen ein Generationswechsel an. Die zentrale Frage dabei lautet: Ist mein Unternehmen überhaupt bereit für einen Verkauf oder eine Übergabe?Erstaunlich viele Unternehmer unterschätzen diese Fragestellung. Statt Exit Readiness gezielt vorzubereiten, wird oft zu spät reagiert oder gar nicht. Dabei gilt: Wer frühzeitig strategisch plant, steigert nicht nur den Wert des Unternehmens, sondern sorgt auch dafür, dass es erfolgreich in die nächste Generation oder an neue Eigentümer übergeht.1. Exit Readiness - Was bedeutet das überhaupt?Exit Readiness beschreibt die strukturelle, finanzielle und emotionale Vorbereitung eines Unternehmens auf einen Eigentümerwechsel - sei es durch Verkauf, Übergabe an die nächste Generation oder durch einen Management-Buy-Out. Ziel ist es, das Unternehmen so aufzustellen, dass es ...

