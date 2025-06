Vor zwei Wochen hatte Bloomberg den Start des Robotaxi-Dienstes noch für 12. Juni in Aussicht gestellt. Nun hat sich Firmenlenker Elon Musk auf der Plattform X geäußert, dass Tesla den Start für den 22. Juni plane. Der Termin könne allerdings noch verschoben werden, da Tesla "paranoid" sei, was die Sicherheit angehe.Elon Musk will seine Vision vom autonomen Fahren Realität werden lassen: Am 22. Juni plant Tesla den Start eines ersten Robotaxi-Dienstes. Zunächst sollen 10 bis 20 Fahrzeuge in einem ...

