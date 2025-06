EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept begibt Energiespeicher-Anleihe mit 6,75 % p.a. Festzins Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern (BESS) auf Freifläche

reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55)

Hamburg, 11. Juni 2025 - Die reconcept Gruppe, Projektentwickler von Erneuerbaren Energien und Anbieter und Asset Manager Grüner Geldanlagen, erweitert ihr Angebot an depotfähigen, festverzinslichen Wertpapieren um einen neuen innovativen Baustein: Mit dem reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55, WKN: A4DFM5) können interessierte Anleger seit heute erstmals eine Energiespeicher-Anleihe über die Webseite www.reconcept.de/ir zeichnen. Das Investment wird über eine Laufzeit von sieben Jahren mit einem attraktiven Kupon von 6,75 % p.a. verzinst, der halbjährlich ausgezahlt wird. Das Emissionsvolumen der neuen Energiespeicher-Anleihe 2025/2032 beträgt bis zu 5 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös dient der Projektentwicklung, dem Bau, dem Betrieb, dem Management, der Finanzierung und dem Vertrieb von gewerblichen oder industriellen Batterieenergiespeichersystemen (BESS) in Deutschland. Dies umfasst sowohl Stand-alone-Projekte als auch Hybrid- sowie Co-Location-Projekte in Kombination vor allem mit Solarparks und ggf. auch Windparks. Ebenso möglich sind der An- und Verkauf von Stand-alone-, Co-Location- sowie Hybrid-Energiespeicherprojekten in der Entwicklung oder im Ready-to-build-Stadium. Energiespeicherlösungen bieten Betreibern von Solar- und Windparks eine hohe Flexibilität bei der Einspeisung von Strom, was die Wirtschaftlichkeit der Anlagen nachhaltig steigert. Gleichzeitig können Energiespeicher für mehr Netzstabilität sorgen. Denn die gespeicherten Strommengen können flexibel dann eingespeist werden, wenn die Nachfrage und damit auch der Preis höher sind. "Batteriespeicher als eigenständiges Kraftwerk oder in Kombination mit einem Solar- oder Windpark sind das Gebot der Stunde. Wer heute zukunftsfähige Energieparks entwickelt, plant auch Batteriegroßspeicher mit ein. Entsprechend stark boomt der Markt für kommerzielle Batteriespeicherprojekte in Deutschland. Mit unserer neuen grünen Anleihe reconcept EnergieDepot Deutschland I wollen wir gemeinsam mit unseren Anlegern dazu beitragen, dass die Energiewende gelingt. Denn dazu ist der Aufbau einer Batteriegroßspeicher-Infrastruktur von entscheidender Bedeutung", erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe. Von 2020 bis 2024 hat sich die installierte Kapazität von Batteriegroßspeichern in Deutschland von 0,6 Gigawattstunden auf 2,3 Gigawattstunden fast vervierfacht. In den nächsten zwei Jahren wird sich der Zubau voraussichtlich deutlich beschleunigen. Allein bis 2026 soll die installierte Kapazität um das nahezu 4,5-Fache auf 10,3 Gigawattstunden steigen. Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.reconcept.de/ir verfügbar. Der reconcept EnergieDepot Deutschland I wird voraussichtlich am 4. Mai 2026 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Eckdaten des reconcept EnergieDepot Deutschland I Emittentin reconcept EnergieDepot Deutschland GmbH Emissionsvolumen Bis zu 5 Mio. Euro Kupon 6,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A4DFM55 / A4DFM5 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 11. Juni 2025 bis 10. Juni 2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir Valuta 26. November 2025 Laufzeit 7 Jahre: 26. November 2025 bis 26. November 2032 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 26. Mai und 26. November eines jeden Jahres (erstmals am 26. Mai 2026) Rückzahlungstermin 26. November 2032 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Mittelverwendung Projektentwicklung, Bau, Betrieb, Management, Finanzierung und Vertrieb von gewerblichen oder industriellen Energiespeicherlösungen im deutschen Markt, insbesondere von Batteriespeichern (BESS) und weiteren Speichertechnologien. Dies umfasst auch: Hybrid-Projekte sowie Co-Location-Projekte in Kombination vor allem mit Solarparks und ggf. auch Windparks

An- und Verkauf von Stand-alone-, Co-Location- sowie Hybrid-Energiespeicherprojekten in der Entwicklung oder im Ready-to-build-Stadium Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 26. November 2028 zu 103,00 % des Nennbetrags

Ab 26. November 2029 zu 102,25 % des Nennbetrags

Ab 26. November 2030 zu 101,50 % des Nennbetrags

Ab 26. November 2031 zu 100,75 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Ab 4. Mai 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 19.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 647 Mio. Euro (Stand: 31.12.2024) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO 2 -Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO 2 -Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO 2 -positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.



Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



Investorenkontakt

Sven Jessen

reconcept GmbH

040/3252165-66

kundenservice@reconcept.de



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.



