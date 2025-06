NZD/USD gibt im frühen europäischen Handel am Mittwoch auf etwa 0,6030 nach. Die USA und China einigten sich auf einen Rahmen zur Umsetzung ihres Handelsfriedens. Die RBNZ könnte das Tempo der Zinssenkungen verlangsamen, da die Unsicherheit wächst. Das NZD/USD-Paar zieht im frühen europäischen Handel am Mittwoch einige Verkäufer auf etwa 0,6030 an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...