FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Ankündigung neuer Flugrouten wollen Bürgerinitiativen am Montag wieder am Frankfurter Flughafen demonstrieren. Das Bündnis der Bürgerinitiativen gegen Flughafenausbau - für Nachtflugverbot (BBI) ruft am 16. Juni zum Protest im Terminal 1 auf.

"Fraport hat ohne jede Rücksicht auf die betroffenen Menschen in der Flughafenregion, ohne Rücksicht auf Klima und Umwelt angekündigt, die Maximalzahlen der täglichen Starts und Landungen weiter zu erhöhen und die Flugbewegungen umzuverteilen, wodurch viele zusätzlich belastet würden", hieß es zur Begründung.

Der Flughafenbetreiber Fraport und die Deutsche Flugsicherung hatten in der vergangenen Woche die geplanten Änderungen mitgeteilt und damit Proteste in den betroffenen Kommunen ausgelöst. Mehr Abflüge sollen den Plänen zufolge künftig über den Taunus führen, was die Stadtgebiete von Mainz und Wiesbaden entlasten würde.

Das Bündnis ist ein Zusammenschluss von mehr als 80 Initiativen. Die Demo steht unter dem Motto "Luftverkehr reduzieren - es muss weniger geflogen werden!"

Das Bündnis hatte seit Eröffnung der Nordwestlandebahn 2011 hunderte Montagsdemos am Frankfurter Flughafen organisiert. Die Proteste wurden ausgesetzt, als es durch die Corona-Pandemie kaum noch Flüge gab./sat/DP/zb