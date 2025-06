Laufzeit 7 Jahre, Zinskupon von 6,75% p.a.

Neuer reconcept-Bond - die reconcept Gruppe erweitert ihr Angebot an depotfähigen Wertpapieren und bietet seit heute die neue reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55) an. Das Emissionsvolumen der neuen siebenjährigen Energiespeicher-Anleihe 2025/2032 beträgt bis zu 5 Mio. Euro, der jährliche Zinskupon liegt bei 6,75%. Die Anleihe kann ab einer Mindestanlage von 1.000 über die Emittentin gezeichnet werden, eine Börsennotierung ist ab Mai 2026 vorgesehen. Der Nettoemissionserlös dient der Projektentwicklung, dem Bau, dem Betrieb, dem Management, der Finanzierung und dem Vertrieb von gewerblichen oder industriellen Batterieenergiespeichersystemen (BESS) in Deutschland.

"Gebot der Stunde"

"Batteriespeicher als eigenständiges Kraftwerk oder in Kombination mit einem Solar- oder Windpark sind das Gebot der Stunde. Wer heute zukunftsfähige Energieparks entwickelt, plant auch Batteriegroßspeicher mit ein. Entsprechend stark boomt der Markt für kommerzielle Batteriespeicherprojekte in Deutschland. Mit unserer ...

