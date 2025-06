Bloomberg berichtete am Mittwoch unter Berufung auf mit der Materie vertraute Personen, dass die Europäische Union (EU) glaubt, dass die Handelsverhandlungen mit den Vereinigten Staaten (US) über die Frist von Präsident Donald Trump am 9. Juli hinausgehen werden. "Die US werden in den kommenden Tagen auf die letzte Verhandlungsrunde reagieren und Klarheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...