Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die Vorgaben der Wall Street sind moderat positiv, vor den wichtigen US-Inflationsdaten herrscht allerdings Zurückhaltung. Zudem gab es bei den Zoll-Verhandlungen zwischen China und den USA in der Nacht immerhin ein Zwischenergebnis, aber noch keinen echten Durchbruch. «Das blosse Ausbleiben einer neuen Eskalation reicht für weitere kräftige Kursanstiege ...

Den vollständigen Artikel lesen ...