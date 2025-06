NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In den vergangenen Wochen seien die Erwartungen an die aktuelle Geschäftsentwicklung gestiegen, doch sie sei nicht so gut wie erhofft, schrieb Georgina Johanan am Mittwoch nach den Zahlen des spanischen Modekonzerns für das erste Geschäftsquartal. Die Marktschätzungen dürften leicht sinken. Johanan rechnet mit einer schwächeren Kursreaktion./rob/ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025





ISIN: ES0148396007

