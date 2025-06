MADRID (dpa-AFX) - Die Aktien von Inditex sind am Mittwochmorgen deutlich unter Druck gekommen. In einem wenig veränderten Gesamtmarkt verlor der Wert zuletzt 4,8 Prozent. Er reagierte damit auf die Zahlen zum ersten Quartal. Die Aktie bewegt sich damit wieder im Unterstützungsbereich um 46 Euro, der in den vergangenen Wochen wiederholt erfolgreich getestet worden war.

Die Analysten von RBC bezeichneten das Zahlenwerk als enttäuschend. Sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn (Ebit) hätten die Erwartungen leicht verfehlt. Auch die Angaben zur jüngsten Geschäftsentwicklung hätten den Konsensschätzungen nicht ganz entsprochen.

Die Analysten der Deutschen Bank verwiesen beim Ausblick des Unternehmens auf einen verstärkt negativen Einfluss der Wechselkurse./mf/jha/