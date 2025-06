Es sieht so aus, als würde Tesla seinen Zeitplan einhalten können: Das erste Robotaxi-Angebot des Unternehmens soll wohl noch in diesem Monat starten - zunächst aber mit dem Model Y, nicht mit dem Cybercab. Elon Musk selbst hat auf X den Start des Robotaxi-Services in Austin für den 22. Juni angekündigt. Der Termin könne allerdings noch verschoben werden, da Tesla "paranoid" sei, was die Sicherheit angehe, so Musk weiter. Zuvor war der Taxi-Dienst ...

