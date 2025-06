© Foto: Evan Vucci - AP

Tesla plant den Robotaxi-Start am 22. Juni - aber Musk steht weiter unter Druck. Nun warnt auch Cathie Wood vor Abhängigkeit von der Regierung. Ist das der Anfang oder das Ende der Vision? Nach einem heftigen Kursrückgang in Folge der öffentlichen Fehde mit Donald Trump hat sich die Tesla-Aktie am Dienstag um 5,7 Prozent erholt und bei 326,09 US-Dollar geschlossen. Anlass war ein von Elon Musk veröffentlichtes Video, das ein fahrerloses Model Y in Austin, Texas, zeigt - Teil der Ankündigung, dass Teslas erster Robotaxi-Dienst "vorläufig" am 22. Juni starten soll. [twitter]1932487411893944614[/twitter] "Wir sind sehr vorsichtig, was die Sicherheit angeht, daher könnte sich der Termin noch …