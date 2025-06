Im aktuellen Ranking der Photovoltaik-Modulwirkungsgrade von Taiyang News führt Aiko die Liste an. Die höchsten Wirkungsgrade in der Serienproduktion erreichen Rückkontakt-Module. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Aiko führt weiterhin das Ranking der Wirkungsgrade der kommerziell verfügbaren Solarmodule an, die das Solar-Nachrichtenportal Taiyang News monatlich veröffentlicht. Das Aiko-Rückkontakt-Modul Comet 2U liegt mit 24,4 % Wirkungsgrad an der Spitze der Liste, gefolgt von dem Hi-MO 9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...