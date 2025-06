© Foto: Bayer AG

Die Bayer-Aktie klettert am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Oktober. Analysten sehen für die Leverkusener endlich wieder Licht am Ende des Tunnels.Nach jahrelangen Kursrückschlägen melden sich beim Leverkusener Pharmariesen Bayer langsam aber sicher die positiven Stimmen zurück. Beflügelt von mehreren Kaufempfehlungen ist die Aktie am Mittwoch einer der bestperformenden Werte im DAX. Goldman Sachs hatte bereits in der Vorwoche eine Kaufempfehlung ausgesprochen und die Aktie auf "Buy" hochgestuft. Nun folgen auch die Experten von HSBC und Kepler Cheuvreux mit einem ähnlichen Votum. Beide Banken sehen den fairen Wert der Bayer-Aktie bei rund 30 Euro, teilweise sogar bei 33 Euro. Damit …