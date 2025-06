© Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Andrea Orcel, CEO von UniCredit, erklärte am Mittwoch in einem Interview mit CNBC, dass der aktuelle Aktienkurs der Commerzbank zu hoch sei, um eine Fusion in Betracht zu ziehen. Auf die Frage, ob UniCredit ein Übernahmeangebot mit einem Aufschlag auf den aktuellen Kurs der Commerzbank machen würde, sagte Orcel: "Auf diesem Niveau sehen wir keinen Wert für unsere Investoren." Der CEO betonte, dass UniCredit derzeit "weit entfernt" von einem Fusionsangebot mit der Commerzbank sei und zuerst nach einer "konstruktiven Lösung" für den Widerstand der deutschen Regierung suchen werde. Orcel erklärte weiter, dass der Aktienkurs der Commerzbank seiner Meinung nach "weit über die Fundamentaldaten …