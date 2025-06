Baden-Baden (ots) -Zweite Staffel über spontane Begegnungen mit Menschen und das, was sie bewegt / 23 neue Folgen ab 11. Juni im SWR Aktuell Youtube-Kanal und in der ARD MediathekDie zweite Staffel des Youtube-Formats "SWR Aktuell 360 Grad" kommt mit 23 neuen Folgen zu überraschenden Begegnungen und gesellschaftlich relevanten Themen. Die beiden Hosts Leonie Maderstein und Marvin Neumann sind in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unterwegs und suchen Orte auf, wo Risse in unserer Gesellschaft spürbar sind. Die neuen Folgen sind ab 11. Juni 2025 immer mittwochs um 18 Uhr auf dem SWR Aktuell Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/@swraktuell) und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/swr-aktuell-360-grad/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNjUy) abrufbar."SWR Aktuell 360 Grad": ein Host, eine Kamera, echte GesprächeIm Mittelpunkt des Formats stehen die Menschen, die Leonie und Marvin treffen, und deren Sicht auf ihr Leben sowie das, was sie bewegt. Leonie und Marvin führen die Gespräche spontan, tauchen ein in die Lebensrealitäten von Menschen, die sie kurz zuvor noch nicht kannten. Die beiden Hosts sind ohne Kamerateam unterwegs und filmen selbst mit einer kleinen Kamera. Dadurch entstehen authentische und intensive Begegnungen, die Raum für ausführliche Gespräche und überraschende Momente bieten.Vielfältige Perspektiven und Einblicke in das echte LebenIn der neuen Staffel gehen die Hosts u. a. diesen Fragen nach: Welche Schattenseiten hat der Hype um den Nürburgring, welche Konflikte bringen Volksfeste mit sich und wer hat noch den Traum vom Eigenheim und kann ihn realisieren? Und: Wie fühlen sich eigentlich 24 Stunden auf einem Autohof an?Youtube-Format beliebt bei 25- bis 44-JährigenDie Videos der ersten Staffel von "SWR Aktuell 360 Grad" haben auf dem SWR Aktuell Youtube-Kanal bislang mehr als 1,7 Millionen Aufrufe erzielt. Das Format ist vor allem bei einer jüngeren Zielgruppe beliebt: Fast 60 Prozent der Nutzenden sind zwischen 18 und 44 Jahren alt. Besonders erfolgreich waren Folgen aus Stuttgart und Mainz. In Stuttgart zeigt Leonie, wie es ist, mit wenig Geld in einer wohlhabenden Stadt zu leben, und beleuchtet die Gegensätze zwischen Arm und Reich. Marvin hat sich in der Mainzer Neustadt gefragt, wer sich das Wohnen dort noch leisten kann. Denn die Gentrifizierung ist in dem Stadtteil allgegenwärtig."SWR Aktuell 360 Grad""SWR Aktuell 360 Grad" ist eine Produktion der SWR Nachrichtenredaktionen mit den Hosts Leonie Maderstein, bekannt als Journalistin, Moderatorin und als Reporterin für die Landesschau auf Youtube unterwegs, sowie Marvin Neumann, der Politik-Journalist und erfolgreicher Youtuber mit eigenem Kanal ist. Die 23 neuen Folgen erscheinen ab dem 11. Juni jeden Mittwoch um 18 Uhr auf dem SWR Aktuell Youtube-Channel (https://www.youtube.com/@swraktuell) und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/swr-aktuell-360-grad/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNjUy).Mehr Informationen unter http://swr.li/swr-aktuell-360-grad-zweite-staffelPressekontakt:Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6053180