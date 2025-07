Nach der Unterstützung von Apple Pay bieten erweiterte Funktionen schnellere und flexiblere Zahlungserlebnisse für mehr Betreiber, Manager und Fahrer weltweit

Visa (NYSE: V), ein weltweit führender Anbieter digitaler Zahlungslösungen, hat heute eine wichtige Neuerung für Flottenbetreiber angekündigt. Mit der Einführung der Google Pay-Tokenisierung und Push-to-Wallet löst Visa das seit langem bestehende Problem, dass Flottendaten-Tags ausschließlich an den Chip der Plastikkarte gebunden sind. Jetzt können Flottendaten-Tags vom Aussteller, Fintech-Unternehmen oder Verarbeiter konfiguriert werden, sodass während des Tokenisierungsprozesses dynamisch benutzerdefinierte Daten-Tags bereitgestellt werden können. Nach dem Laden dieser Flottendaten-Tags in Google Pay sorgt die kontaktlose Spezifikation von Visa dafür, dass Token-Zahlungsdaten und Flottendaten-Tags an die Verkaufsstelle (POS) übertragen und nahtlos verarbeitet werden.

Weltweit stellen Flotten ein Ausgabenpotenziali von 1,4 Billionen US-Dollar für Unternehmen, kleine Betriebe und den öffentlichen Sektor im Zusammenhang mit Fahrzeugen dar. Bislang war die Endnutzererfahrung manuell und uneinheitlich, da bestehende Flottentoken aufgrund fehlender Flottenanweisungen für Aufforderungen und Kaufbeschränkungen an Tankstellen-POS-Terminals für Fahrer nicht optimal funktionierten. Die Tokenisierungsfunktionen von Visa, die jetzt für Google Pay verfügbar sind, lösen dieses Problem, indem sie Ausgaben über digitale Push-to-Wallet-Zahlungsdaten, bei Händlern mit gespeicherten Kartendaten und über Click to Pay schnell ermöglichen. Diese optimierte digitale Erfahrung verkürzt die Markteinführungszeit drastisch, von 7 bis 14 Tagen mit einer physischen Karte auf nur wenige Stunden für die Bereitstellung einer digitalen Geldbörse. Mit der Aktivierung von Apple Pay und Google Pay für Visa Fleet Tokenization sind weltweit etwa 92 aller Smartphones kompatibel, basierend auf dem globalen Marktanteil und der NFC-Fähigkeitii

"Diese Innovation löst ein klares Problem im Flottenbereich und eröffnet eine Reihe von Vorteilen für Kunden, darunter die sofortige Ausgabe, ein nahtloseres Benutzererlebnis für Fahrer und robuste Kontrollen für Flottenmanager", so Parker Patton, Head of Global Fleet Mobility Solutions bei Visa. "Wir freuen uns sehr, die Unterstützung für digitale Geldbörsen um Google Pay zu erweitern. Dies ist Teil unseres Engagements für die Entwicklung besserer Produkte und Benutzererfahrungen, die nahtlose und sichere Transaktionen auf der ganzen Welt ermöglichen."

Als einer der ersten Pilotpartner, die von Visa ausgewählt wurden, um Tokenisierung und Unterstützung für mobile Geldbörsen für Flottenkarten einzuführen, arbeitet Highnote, eine moderne Plattform für die Ausgabe von Karten und eingebettete Finanzdienstleistungen, weiterhin eng mit Visa zusammen, um Flottenzahlungen durch eingebettete, digital ausgerichtete Erfahrungen zu modernisieren.

"Bei Highnote haben wir die Flottenkarte von Grund auf neu konzipiert und auf eingebettete, digitale Erlebnisse ausgelegt, die den tatsächlichen Arbeitsalltag von Fahrern und Flottenmanagern widerspiegeln", so John Macllwaine, CEO von Highnote. "Die Erweiterung der Wallet-Unterstützung durch Visa passt perfekt zu dieser Vision und ermöglicht es uns, die Geschwindigkeit, Kontrolle und Intelligenz moderner Zahlungsmethoden direkt in die Hände der Menschen zu bringen, die die Welt voranbringen."

