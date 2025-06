DJ Adnoc erwägt Gebote für einige BP-Vermögenswerte - Agentur

DOW JONES--Die Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) hat einem Agenturbericht zufolge Interesse an bestimmten Bereichen von BP. Der Konzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten prüfe Gebote für Assets wie Flüssiggas-Geschäfte und Gasfelder und habe bereits Banken deswegen konsultiert, berichtet Bloomberg. Kein Interesse habe Adnoc an Ölfördergerschäften und Raffinerien von BP.

Eine Akquisition würde über Adnocs internationale Einheit XRG laufen, so die Agentur weiter. Adnoc verwies auf Anfrage auf XRG, die sich gegenüber Bloomberg nicht äußern wollte. Auch BP lehnte eine Stellungnahme ab.

June 11, 2025

