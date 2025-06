Das israelische Unternehmen steigt mit dem Kauf der Speicherprojekte in den deutschen Markt ein. Der Baustart der beiden Batteriespeicher in Brandenburg mit 100 Megawatt Gesamtleistung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Econergy Renewable Energy hat am Mittwoch seinen Eintritt in den deutschen Markt bekanntgegeben. Das israelische Unternehmen, das als unabhängiger Stromerzeuger (IPP) und Projektentwickler in Europa aktiv ist, hat dazu zwei Batteriespeicherprojekte mit insgesamt 100 Megawatt Leistung und 200 Megawattstunden Kapazität in Brandenburg erworben. Der Baustart der beiden Speicher sei ...

