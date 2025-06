Dubai, Uae (ots/PRNewswire) -Emaar Properties PJSC (DFM: EMAAR), eines der wertvollsten und angesehensten Immobilienentwicklungsunternehmen der Welt, hat bekannt gegeben, dass sowohl S&P Global Ratings als auch Moody's Ratings die langfristigen Emittentenratings des Unternehmens heraufgestuft haben, was die Position von Emaar als finanziell widerstandsfähiger und strategisch agiler Marktführer stärkt.S&P Global Ratings stufte das langfristige Emittentenrating von Emaar von BBB auf BBB+ herauf, während Moody's das langfristige Emittentenrating von Emaar von Baa2 auf Baa1 heraufsetzte, beide mit einem stabilen Ausblick. Diese Heraufstufungen spiegeln Emaars solide finanzielle Fundamentaldaten, seine beständige Leistung und seine solide strategische Ausrichtung wider.Die gleiche Heraufstufung durch S&P und Moody's wurde auch für die vorrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten von Emaar vorgenommen.Im März 2025 meldete Emaar einen Auftragsbestand von ca. 34,6 Mrd. US$, der bis 2028 eine hohe Umsatz- und Cashflow-Sichtbarkeit bietet. Das Portfolio der wiederkehrenden Einnahmen des Unternehmens wächst weiter, unterstützt durch disziplinierte Ausführung, robuste Operationen und diversifizierte Einkommensströme.Die Heraufstufung durch S&P beruht auf dem rekordverdächtigen Auftragsbestand von Emaar von US$ 29,9 Mrd. bis Dezember 2024 und den guten Vorverkäufen in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Höhe von US$ 17,8 Mrd. im Jahr 2024 sowie auf der Netto-Cash-Position, dem geringen Verschuldungsgrad und den starken bereinigten EBITDA-Margen.Moody's hob die deutliche Reduzierung der bereinigten Verschuldung von Emaar von 2020 bis März 2025 und den Rückgang des Verschuldungsgrads im gleichen Zeitraum hervor.Mohamed Alabbar, Gründer von Emaar, sagte: "Wir sind stolz darauf, diese Anerkennung sowohl von S&P als auch von Moody's zu erhalten, die die Stärke unserer Strategie, die Qualität unserer Vermögenswerte und die Disziplin, die wir im Finanzmanagement aufrechterhalten, unterstreicht. Diese Hochstufungen spiegeln nicht nur unsere Leistung wider, sondern auch das Vertrauen in die Wirtschaft und den Immobilienmarkt von Dubai. Wir werden weiterhin nachhaltiges Wachstum, Innovation und Wertschöpfung für unsere Aktionäre und Stakeholder gleichermaßen anstreben."Emaar meldete für das im März 2025 endende Jahr einen Zinsdeckungsgrad von etwa dem 24-fachen und verfügt über Barmittel in Höhe von US$ 6,9 Mrd. (ohne Treuhandguthaben) sowie über nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten in Höhe von US$ 2 Mrd., was für reichlich Liquidität und finanzielle Flexibilität sorgt.S&P merkte an, dass Emaars starkes Geschäft in den Bereichen Einkaufszentren, Gastgewerbe und Unterhaltung sowie die Widerstandsfähigkeit seines Immobilienentwicklungsgeschäfts zu der Ratingaktion beigetragen haben. Die Dubai Mall verzeichnete im Jahr 2024 über 111 Millionen Besucher bei einer Gesamtauslastung des Mall-Portfolios von 98,5 %.Diese doppelte Aufwertung unterstreicht den Ruf von Emaar als führendes Unternehmen im globalen Immobiliensektor.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2708478/DOWNTOWN_DUBAI.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1955121/5364902/Emaar_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sp-und-moodys-stufen-die-kreditwurdigkeit-von-emaar-herauf-und-begrunden-dies-mit-der-starken-finanziellen-leistung-und-der-soliden-umsatzerwartung-302478985.htmlPressekontakt:pr@emaar.aeOriginal-Content von: Emaar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178603/6053270