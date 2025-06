EQS Stimmrechtsmitteilung: Aurubis AG

Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



11.06.2025 / 15:01 CET/CEST

Die Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Deutschland, hat uns mit postalischem Schreiben vom 10.06.2025 (Eingang 11.06.2025) folgende Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 WpHG zukommen lassen: "Mit der Stimmrechtsmitteilung vom 28.05.2025 hat die Rossmann Beteiligungs GmbH bereits mitgeteilt, das ihr 10,01 % der Stimmrechte an der Aurubis AG gehören, also eine wesentliche Beteiligung gegeben ist. Im Hinblick auf § 43 WpHG wird daher folgende Mitteilung gemacht: Bei den Investitionen der Rossmann Beteiligungs GmbH handelt es sich um eine Investition zur Erzielung von Handelsgewinnen.

Die Rossmann Beteiligungs GmbH beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate durch den Erwerb von Aktien weitere Stimmrechte zu erlangen. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats strebt die Rossmann Beteiligungs GmbH derzeit nicht an. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands strebt die Rossmann Beteiligungs GmbH nicht an.

Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Aurubis AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, wird von der Rossmann Beteiligungs GmbH nicht angestrebt.

Der Erwerb der Stimmrechte der Rossmann Beteiligungs GmbH wurde aus Eigenmitteln finanziert."



