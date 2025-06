Ab 1. Juli soll das neue Angebot verfügbar sein. Dabei werden Strom aus der Photvoltaik-Anlage auf dem Mietshaus mit Ökostrom aus dem Netz kombiniert. Das Angebot soll für mehr als 1500 Projekte von Metergrid greifen. Photovoltaik-Mieterstrom kam in Deutschland bisher nicht wirklich in Gang. Dies liegt vor allem an den komplexen Regeln, die bei der Umsetzung der Projekte zu beachten sind. Metergrid und Rabot Energy wollen dort nun teilweise Abhilfe schaffen. Sie haben einen eigenen, voll integrierten Stromtarif entwickelt. Ab dem 1. Juli 2025 soll nun ein vollständig digitalisiertes Komplettpaket ...

