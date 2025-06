GBP/USD handelt am Tag leicht höher über 1,3500.Der US-Dollar hat Schwierigkeiten, seine Rivalen nach den Inflationsdaten zu übertreffen.VPI und Kern-VPI stiegen im Mai beide langsamer als erwartet.Nach dem starken Rückgang am Dienstag zeigt GBP/USD eine Erholung und handelt über 1,3500 in der amerikanischen Sitzung am Mittwoch. Zum Zeitpunkt der Presse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...