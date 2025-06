Immer mehr Unternehmen setzen auf Quantentechnologie - ein klares Zeichen dafür, dass diese einst futuristisch anmutende Rechentechnik zunehmend als Schlüsseltechnologie der Zukunft gilt. Nvidia-Chef Jensen Huang äußerte sich am Mittwoch auf einer Tech-Konferenz in Paris zur Bedeutung des Sektors. Mehr Details dazu finden Sie hier. Auf einer Veranstaltungsreihe von Nvidia zeigte sich Jensen Huang am Mittwoch äußerst optimistisch in Bezug auf die Entwicklung des Quantensektors. Er sprach von einem ...

