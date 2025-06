Heute warten die Devisenmärkte auf die wichtigsten Daten der Woche: die US-Inflationszahlen für Mai. Seit Beginn der Pandemie war die Argumentation in der Regel einfach: Wenn die Inflation die Erwartungen übertrifft, wird erwartet, dass die Fed mit einer Anhebung der Zinssätze reagiert, was in der Vergangenheit dem Dollar (USD) zugute kam, stellt Michael ...

Den vollständigen Artikel lesen ...