New York - Auf dem vom Zollschock im April erholten Kursniveau mangelt es den US-Börsen am Mittwoch weiter an Treibern. Weder die US-Inflationsdaten noch Fortschritte in den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China brachten im frühen Handel starken Rückenwind. Wie schon an den Vortagen war die Bewegung insgesamt mau. Der Leitindex Dow Jones Industrial scheut derzeit eine weitere Annäherung an die 43.000-Punkte-Marke. Mit 42.924 Punkten stand ...

