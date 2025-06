Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich gegen eine Übernahme der Commerzbank durch Unicredit ausgesprochen. Auch Unicredit-Chef Andrea Orcel soll das Interesse verloren haben, weil ihm die Aktie zu teuer geworden sei. Die Commerzbank-Übernahme ist wohl erst einmal vom Tisch. Nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz den Arbeitnehmervertretern der Commerzbank die Unabhängigkeit in einem Brief zugesichert hat, hat offenbar auch die Mailänder Großbank das Interesse an einer Übernahme verloren. Der Sender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...