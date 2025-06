Nach dem Start in den USA ist Milestones Projekt Hafnia nun auch in Europa mit der Stadt Genua in Italien aktiv. Ziel ist es, KI-gesteuerte Lösungen zur Verbesserung der Verkehrsmanagementsysteme zu entwickeln und intelligentere Städte mit hochwertigen, vorschriftsmäßigen Videodaten zu schaffen, die mit NVIDIA NeMo Curator auf NVIDIA DGX Cloud trainiert wurden.

Genoa, Italy.

Milestone ist einer der ersten Anwender des neu vorgestellten NVIDIA Omniverse Blueprint for Smart City AI, einem Referenzrahmen für die Optimierung des Stadtbetriebs mit digitalen Zwillingen und KI-Agenten. Milestone erweitert außerdem seine Datenplattform mit NVIDIA Cosmos, um aus realen Eingaben synthetische Videodaten zu generieren. Unter Verwendung sowohl realer als auch synthetischer Daten wird Milestone verantwortungsbewusst Vision Language Models (VLMs) aufbauen und trainieren. Der europäische Cloud-Anbieter Nebius wird die für das Training der Modelle erforderlichen GPU-Rechenleistungen bereitstellen.

KI eröffnet mit der Datenplattform des Projekts Hafnia neue Horizonte für intelligentere und effizientere Städte vom intelligenten Verkehrs- und Transportmanagement bis hin zu mehr Sicherheit für Menschen und Sachwerte.

VLMs lernen, die Beziehungen zwischen Textdaten und visuellen Daten wie Bildern oder Videos abzubilden, sodass diese KI-Modelle aus visuellen Eingaben Zusammenfassungen und Erkenntnisse generieren können. Milestone Systems arbeitet mit NVIDIA zusammen, um europäische Städte wie Genua in die Lage zu versetzen, Computer-Vision- und KI-Anwendungen auf der Grundlage vollständig konformer und ethisch einwandfreier Daten zu entwickeln und zu optimieren. Das Projekt basiert auf regulatorischer Integrität, Datenvielfalt und KI-Relevanz und steht im Einklang mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der EU, einschließlich der DSGVO und des KI-Gesetzes. Dies gewährleistet sowohl Transparenz als auch Fairness bei der Entwicklung von KI-Technologien.

"Ich bin stolz darauf, dass wir mit Projekt Hafnia die weltweit erste Plattform einführen, die die regulatorischen Standards der EU erfüllt und auf NVIDIA-Technologie basiert. Mit Nebius als unserem europäischen Cloud-Anbieter können wir nun konforme, hochwertige Videodaten für das Training von Vision-KI-Modellen bereitstellen vollständig in Europa verankert. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung des Engagements der EU für Transparenz, Fairness und regulatorische Aufsicht im Bereich KI und Technologie die Grundlage für verantwortungsvolle KI-Innovationen", sagt Thomas Jensen, CEO von Milestone.

Das Projekt Hafnia von Milestone schließt die Lücke für die Entwicklung videozentrierter KI-Innovationen mit einer vollständig konformen und ethisch einwandfreien Datenbibliothek für die Feinabstimmung klassischer Videoanalysemodelle und VLMs.

Die Genauigkeit und Leistungsoptimierungen des VLM sind für den Betrieb auf NVIDIA-GPUs und in NVIDIA AI Blueprint für die Videosuche und -zusammenfassung (VSS) abgestimmt.

Erstes Serviceangebot, das auf Transportdaten aus Genua trainiert wurde

Das Projekt Hafnia bietet jetzt ein vollständig europäisches visuelles Sprachmodell für das Transportmanagement. Das VLM wird von NVIDIA unterstützt und auf einer großen Menge verantwortungsvoller und konformer Transportdaten aus Genua, Italien, trainiert.

"KI erzielt außergewöhnliche Ergebnisse, die bis vor kurzem noch undenkbar waren, und die Forschung in diesem Bereich entwickelt sich ständig weiter. Wir haben uns mit Begeisterung mit dem Projekt Hafnia zusammengetan, um Entwicklern Zugang zu grundlegenden Videodaten für das Training neuer Vision-KI-Modelle zu ermöglichen. Dieser datengesteuerte Ansatz ist ein Schlüsselprinzip des Dreijahresplans für Informationstechnologie, der die digitale Transformation in Italien und insbesondere in der italienischen öffentlichen Verwaltung fördern soll", sagt Andrea Sinisi, Informationssystembeauftragter der Stadt Genua.

Während der Schwerpunkt dieser Kooperationen zunächst auf Videodaten liegt, ist das Framework so konzipiert, dass es auf mehrere Domänen und Modalitäten skaliert werden kann, was eine zukünftige Erweiterung und Anpassung ermöglicht und den Wert der Daten erhöht. Sowohl der konforme Datensatz als auch das fein abgestimmte VLM werden den Städten, die das Projekt Hafnia nutzen, über ein kontrolliertes Zugangsmodell zur Verfügung gestellt, wodurch die KI-Ambitionen Europas ohne Abstriche bei den ethischen Standards gefördert werden.

Nebius als europäische Cloud-Lösung

Der NVIDIA-Cloud-Anbieter Nebius wird als EU-basierte Cloud-Lösung für die Zusammenarbeit des Projekts Hafnia mit Genua fungieren. Die Wahl von Nebius als souveräner Cloud-Anbieter gewährleistet die vollständige Einhaltung der europäischen Datenschutzbestimmungen, unterstützt die Ziele der digitalen Souveränität und garantiert, dass sensible Daten des öffentlichen Sektors sicher innerhalb der EU verbleiben.

"Das Projekt Hafnia ist genau die Art von realer Herausforderung im Bereich KI in großem Maßstab, für die Nebius entwickelt wurde", sagt Roman Chernin, Chief Business Officer von Nebius. "Die Unterstützung der KI-Entwicklung erfordert heute eine Infrastruktur, die für Workloads mit hohem Durchsatz und hoher Ausfallsicherheit ausgelegt ist und eine präzise Kontrolle darüber ermöglicht, wo Daten gespeichert und wie sie verarbeitet werden. Von unseren Rechenzentren in der EU bis hin zu unserer tiefen Integration in den KI-Stack von NVIDIA haben wir eine Plattform geschaffen, die höchste Standards in Bezug auf Leistung, Datenschutz und Transparenz erfüllt."

ÜBER DAS PROJEKT HAFNIA

Für das Training eines KI-Modells sind hochwertige Daten unerlässlich. Genau wie Menschen durch das Aufnehmen von Wissen lernen, benötigen KI-Modelle riesige Mengen strukturierter Daten, um zuverlässige Erkenntnisse zu entwickeln. Aber woher kommen diese Daten?

Hier kommt das Projekt Hafnia ins Spiel.

Das Projekt Hafnia fungiert als vertrauenswürdiger Verwalter von KI-Videodaten und kuratiert, kennzeichnet und liefert sorgfältig ethisch einwandfrei beschaffte und regulierungskonforme Videodaten für das Training von KI-Modellen. Durch die Nutzung des Projekts Hafnia lernt die KI aus hochwertigen, verifizierten Videodaten, wodurch nicht nur Präzision und Compliance gewährleistet sind, sondern auch die Privatsphäre der Bürger geschützt wird.

Das umfangreiche Netzwerk aus Endkunden, Distributoren und Technologiepartnern ermöglicht es Milestone, mit dem Projekt Hafnia das weltweite Ökosystem für Videodaten zu organisieren und die KI-Entwicklung weiter voranzutreiben.

Mit dem Projekt Hafnia können Unternehmen KI-Modelle sicher entwickeln und einsetzen, ohne Kompromisse bei der Compliance oder Qualität eingehen zu müssen.

Über Milestone Systems

Milestone Systems ist ein weltweit führender Anbieter von datengesteuerter Videotechnologie, die in so unterschiedlichen Branchen wie Fertigung, Flughäfen, Strafverfolgung, Einzelhandel und Verkehrsmanagement eingesetzt wird. Wir bieten ein klares Bild davon, wie eine sicherere, bessere und prosperierende Welt geschaffen werden kann. Unsere Videomanagementsoftware XProtect, die KI-gestützte Analyse BriefCam und die Cloud-VSaaS Arcules helfen unseren Kunden, aus der Vergangenheit zu lernen, die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft vorherzusagen. Milestone wurde 1998 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Seit 2014 ist das Unternehmen ein unabhängiges Unternehmen der Canon Group. Weitere Informationen finden Sie unter: www.milestonesys.com. Nachrichten und andere Pressemitteilungen finden Sie in unserem Newsroom.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

