NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Bartlomiej Kubicki verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf derzeit anziehende französische Strompreise, was der Experte mit Berichten über Abnutzungserscheinungen in einem französischen Kernkraftwerk begründete. In RWE sieht er angesichts potenzieller Störungen des Strommarktes einen möglichen Gewinner./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 15:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2025 / 15:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

© 2025 dpa-AFX-Analyser