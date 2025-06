Berlin - Der Grünen-Sicherheitspolitiker Konstantin von Notz fordert eine massive Stärkung der deutschen Nachrichtendienste. Grund seien die feindlichen Aktivitäten Russlands, sagte er dem "Spiegel".



"Sabotage, Cyberangriffe, das Ausspähen von Militäranlagen und kritischer Infrastruktur durch Drohnen - all das findet fast täglich in Deutschland statt", sagte von Notz. "Leider nehmen viele noch immer nicht wahr, wie ernst die Lage ist." Die Aggressivität von Ländern wie Russland, aber auch China, Nordkorea oder Iran habe massiv zugenommen. "Deutschland ist das primäre Angriffsziel hybrider Attacken in Europa." Der Bundesnachrichtendienst (BND) und der Verfassungsschutz seien hierfür nicht gut genug ausgestattet, so der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums.



Die Abwehr von Spionage und Sabotage habe lange praktisch keine Rolle gespielt. "Jetzt müssen wir dringend neue Kapazitäten aufbauen. Unsere Nachrichtendienste brauchen mehr Mitarbeiter, sie müssen aber auch besser werden", sagte von Notz. "Sie brauchen eine technische wie personelle Stärkung." Die USA steckten ein Vielfaches in ihre Nachrichtendienste, so der Grünen-Politiker. Zwar könne man nicht alle Probleme mit Geld lösen. "Aber wenn der Verfassungsschutz oder der BND deutlich besser ausgestattet würden, würde das auch ihre Effektivität und Schlagkraft enorm erhöhen."



Union und SPD wirft von Notz vor, die Gefahr aus Moskau zu lange unterschätzt zu haben. "Im Kanzleramt hat man sich jahrelang die Situation schöngeredet und die Bedrohung nicht wahrhaben wollen", sagte er. "Das betrifft vor allem die Regierung von Angela Merkel, aber auch das Kanzleramt unter Olaf Scholz." Jahrelang sei von Politikern von Union und SPD die reale Sicherheitslage vom Willen verdeckt worden, Wirtschaftsprojekte wie die Nord-Stream-Pipelines durchzuboxen. "Viele Partnerländer haben gesagt: Was macht ihr da eigentlich, das ist doch verrückt", so von Notz. Auch Bedenken der Sicherheitsbehörden seien beiseitegeschoben worden.





© 2025 dts Nachrichtenagentur