© Foto: Michel Euler - AP

Nvidia-Chef Jensen Huang sieht Quantencomputer an einem Wendepunkt. Erste reale Anwendungen könnten laut ihm schon in den nächsten Jahren möglich werden. Europas Start-ups spielen dabei eine wichtige Rolle.Nvidia-CEO Jensen Huang zeigt sich zunehmend optimistisch, was Quantencomputer betrifft. Auf der Entwicklerkonferenz GTC Paris erklärte er am Mittwoch, die Technologie erreiche nun einen entscheidenden Wendepunkt. In den kommenden Jahren könnten Quantenrechner reale Probleme lösen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. Quantencomputer basieren nicht auf klassischen Bits - also Nullen und Einsen -, sondern auf sogenannten Qubits. Diese können mehrere Zustände …