San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Bietet ein branchenführendes Portfolio von mehr als 30 Lösungen für luft- oder flüssigkeitsgekühlte NVIDIA HGX B200, flüssigkeitsgekühlte NVIDIA GB200 NVL72 und NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition- Verkürzt die Time-to-Online durch NVIDIA Certified-Systeme und NVIDIA Enterprise AI Factory Validated Designs- Zukunftssicherer Lösungsstack unterstützt die kommenden NVIDIA GB300 NVL72 und HGX B300 NVL8 für nahtlose TechnologieübergängeSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, gibt die Ausweitung des branchenweit breitesten Portfolios an Lösungen für die NVIDIA Blackwell Architecture auf den europäischen Markt bekannt. Mit der Einführung von mehr als 30 Lösungen unterstreicht Supermicro seine führende Position in der Branche, indem es den umfassendsten und effizientesten Lösungsstack für NVIDIA HGX B200, GB200 NVL72 und RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-Implementierungen anbietet und damit eine schnelle Time-to-Online für europäische Enterprise AI Factories in jeder Umgebung ermöglicht. Durch die enge Zusammenarbeit mit NVIDIA ermöglicht Supermicros Lösungsstack den Einsatz von NVIDIA Enterprise AI Factory validiertem Design und unterstützt die bevorstehende Einführung von NVIDIA Blackwell Ultra-Lösungen im Laufe dieses Jahres, einschließlich NVIDIA GB300 NVL72 und HGX B300."Mit unserem First-to-Market-Vorteil und unserem breiten Portfolio an NVIDIA Blackwell-Lösungen ist Supermicro einzigartig positioniert, um die steigende Nachfrage nach KI-Infrastrukturen für Unternehmen in ganz Europa zu befriedigen", sagt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA in Kombination mit unseren globalen Fertigungskapazitäten und fortschrittlichen Technologien zur Flüssigkeitskühlung ermöglicht es europäischen Unternehmen, KI-Fabriken mit deutlich verbesserter Effizienz und verkürzten Implementierungszeiten einzusetzen. Wir sind bestrebt, den kompletten Lösungsstack anzubieten, den Unternehmen benötigen, um ihre KI-Initiativen erfolgreich zu skalieren."Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidiaZusätzlich zu Supermicros wachsender Auswahl an luft- und flüssigkeitsgekühlten NVIDIA HGX B200-Systemen und NVIDIA GB200 NVL72, die weltweit schnell angenommen und eingesetzt werden, baut Supermicro das Portfolio weiter aus, wie z.B. das neue 4U Front I/O flüssigkeitsgekühlte Supermicro NVIDIA HGX B200-System mit Supermicros DLC-2 Technologie. Das DLC-2 verbessert die Kühleffizienz erheblich, und das Front-I/O-Design vereinfacht die Verwaltung von Kabeln und Flüssigkühlungsschläuchen sowie die Wartungsfreundlichkeit, während die DLC-2-Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs) im Rack 250 kW Wärme pro Rack abführen können. Dadurch können Kunden innerhalb der bestehenden räumlichen Gegebenheiten deutlich mehr Rechenleistung einsetzen und gleichzeitig eine optimale thermische Leistung für anhaltende KI-Workloads beibehalten."NVIDIA Blackwell-basierte KI-Fabriken beschleunigen anspruchsvolle KI-Workloads und treiben die operative Exzellenz in allen Bereichen des Unternehmens voran", sagte Chris Marriott, Vice President, Enterprise Platforms bei NVIDIA. "Mit seinem umfassenden Portfolio und seiner bahnbrechenden Energieeffizienz verwandeln die Blackwell-Systeme von Supermicro Rechenzentren in KI-Fabriken, die die Produktivität steigern und maximale Leistung bei minimalen Kosten und minimalem Stromverbrauch liefern."Supermicro nimmt derzeit Bestellungen für Systeme mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs entgegen, die in verschiedenen Formfaktoren erhältlich sind, um den Einsatz von KI von Rechenzentren bis hin zu Netzwerkrandumgebungen zu ermöglichen. Das Lineup umfasst einen neuen 4U NVIDIA RTX PRO Server, der mit acht NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs und NVIDIA MGX PCIe Switch Board mit ConnectX-8 SuperNIC ausgestattet ist, die PCIe Gen6 Switching- und 800 Gb/s Netzwerkfähigkeiten in einem einzigen Gerät vereinen, um eine vielseitige Enterprise AI Factory-Plattform zu schaffen. Die NVIDIA Certified-Systeme von Supermicro dienen als wesentliche Bausteine für Enterprise-KI-Fabriken. Sie lassen sich nahtlos mit NVIDIA Spectrum-X Ethernet-Netzwerken, NVIDIA-Certified Storage und NVIDIA AI Enterprise-Software über Supermicros Data Center Building Block Solutions (DCBBS) integrieren, was die Bereitstellung von NVIDIA Enterprise AI Factory validiertem Design vereinfacht und die Time-to-Online für KI-Infrastrukturen vor Ort beschleunigt.Supermicros Data Center Building Block Solutions sind bereit für die kommenden NVIDIA GB300 NVL72- und NVIDIA HGX B300-Systeme und gewährleisten einen nahtlosen Technologieübergang ohne Überholung der Infrastruktur. Die standardisierte Lösungsarchitektur umfasst flexible Raumpläne, Rack-Layouts und eine umfassende Materialliste, die Hardware der nächsten Generation aufnehmen kann, während die Kompatibilität mit der vorhandenen Netzwerk-, Stromversorgungs-, Kühlungs- und Verwaltungsinfrastruktur erhalten bleibt. Diese Vorwärtskompatibilität schützt die Investitionen der Kunden und ermöglicht gleichzeitig die sofortige Übernahme der erweiterten KI-Funktionen, sobald diese verfügbar sind. Das validierte Design der NVIDIA AI Enterprise Factory bietet zusätzliche Sicherheit durch strenge Tests und Optimierung für das beschleunigte Computing von NVIDIA Blackwell. Mit NVIDIA-Netzwerktechnologie und der vollständigen NVIDIA AI Enterprise Software-Plattform können Kunden ihre Reasoning-Modelle skalieren und sicher sein, dass ihre Infrastruktur auch zukünftige Innovationszyklen unterstützt.Supermicros umfassender Ansatz beinhaltet Beratung bei der Planung von Rechenzentren, Lösungsvalidierung und professionelle Vor-Ort-Bereitstellungsservices, wodurch sich die typischen Bereitstellungszeiten von 12-18 Monaten auf nur drei Monate verkürzen. Die Integration mit der Software SuperCloud Composer® bietet Management- und Infrastruktur-Orchestrierungsfunktionen auf Rechenzentrumsebene, so dass Kunden sofort nach der Systembereitstellung mit der Produktion von KI-Workloads beginnen können. Mit weltweiten Produktionsstätten in San Jose, Europa und Asien verfügt Supermicro über eine unübertroffene Produktionskapazität für flüssigkeitsgekühlte Rack-Systeme, die eine pünktliche Lieferung und gleichbleibende Qualität gewährleistet. Dieser End-to-End-Ansatz eliminiert die Komplexität der Koordination mehrerer Anbieter und bietet den Kunden eine einzige Anlaufstelle für ihre gesamte KI-Infrastruktur, von der ersten Beratung bis zum laufenden operativen Support.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt sowie hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt sowie optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden die Optimierung für ihre exakte Arbeitslast und Anwendung durch die Auswahl aus einer breiten Familie von Systemen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, die eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Speicher, GPUs, Storage, Netzwerken, Strom und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2708151/Supermicro_GTC_Paris.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Medienkontakt: Greg Kaufman,Supermicro,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/6053471