MÜNCHEN/WOODCLIFF LAKE (IT-Times) - Verbraucher in den USA zunehmend offen für alternative Antriebe, so eine aktuelle Studie der Bayerischen Motoren Werke (BMW) AG. Eine landesweite Verbraucherumfrage im Auftrag der BMW Group AG (ISIN: DE0005190003) in den USA zeigt wachsenden Optimismus und steigende...

Den vollständigen Artikel lesen ...