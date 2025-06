Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft weiter auf die Lieferung deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus. "Ich wünschte, Friedrich würde uns Taurus geben. Das würde uns stärken", sagte er der "Bild" (Donnerstagsausgabe) und anderen Medien von Axel Springer.



Er könne aber den Kanzler in dieser wichtigen Frage nicht unter Druck setzen. Selenskyj bekundete persönliche Sympathie für Merz, mit dem er per Du sei: "Ich denke, dass Friedrich Merz eine starke Führungspersönlichkeit ist."



Und weiter: "Ich mag ihn sehr gerne." Er und Merz hätten ihre Zusammenarbeit gerade erst begonnen. "Ich hoffe sehr, dass er die Ukraine unterstützen wird", so Selenskyj.





