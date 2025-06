Jason Marx erhält den National und Enterprise CEO Pinnacle Award für seine Leistungen, darunter die Leitung der größten Akquisition der Steuer- und Buchhaltungsabteilung

Wolters Kluwer Tax and Accounting (TAA) st stolz darauf, bekannt geben zu dürfen, dass das Unternehmen weltweit zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten hat, die sein Engagement für Innovation, Exzellenz und Führungsrolle in der Steuer- und Buchhaltungsbranche unterstreichen.

"Diese Auszeichnungen spiegeln unser unermüdliches Engagement wider, Steuer- und Buchhaltungsexperten mit innovativen Lösungen zu unterstützen, damit sie die Komplexität der Branche sicher und effizient bewältigen können. Die innovativen Produkte und Dienstleistungen von Wolters Kluwer setzen weiterhin Maßstäbe für Spitzenleistungen und treiben das Wachstum und den Erfolg seiner Kunden weltweit voran", so Jason Marx , CEO von Wolters Kluwer Tax and Accounting.

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurde Wolters Kluwer Tax and Accounting für seine herausragenden Beiträge und Leistungen mit den folgenden Auszeichnungen gewürdigt:

CCH AnswerConnect Gen AI : Ausgezeichnet als eines der Top 2025 New Products in Accounting Today

: Ausgezeichnet als eines der Top 2025 New Products in CCH Axcess Tax Essentials: Ausgezeichnet als eines der Top 2025 New Products in Accounting Today

Ausgezeichnet als eines der Top 2025 New Products in Integration of CCH AnswerConnect with CCH Axcess Tax : Ausgezeichnet als 2025 AI Excellence Awards Finalist.

: Ausgezeichnet als 2025 AI Excellence Awards Finalist. CCH iFirm AML wurde von den UK FinTech Awards in der Kategorie AccountingTech in die engere Auswahl genommen.

wurde von den UK FinTech Awards in der Kategorie AccountingTech in die engere Auswahl genommen. Tax and Accounting Germany F.A.Z.-Institut: Deutschlands begehrteste Branchen- und Spezialsoftwareanbieter 2025. Diese Auszeichnung wurde zum dritten Mal in Folge erhalten. F.A.Z.-Institut: "Deutschlands digitale Vorreiter 2025" in der Kategorie Branchen- und Spezialsoftwareanbieter. F.A.Z.-Institut: Top-Arbeitgeber für Talentwachstum 2025 in der Kategorie Branchen- und Spezialsoftwareanbieter. DEUTSCHLAND TEST: "Vorbildliche Erfüllung von Kundenwünschen 2025" in der Kategorie Branchen- und Spezialsoftwareanbieter. DEUTSCHLAND TEST: "Unternehmen des Jahres 2025" in der Kategorie Industrie- und Spezialsoftwareanbieter. DEUTSCHLAND TEST: "Deutschlands bester Ausbildungsbetrieb 2025". SZ-Institut: Platz 1 in der Kategorie "Industrie Spezialsoftware" und Auszeichnung mit dem "Besten Kundenrating 2025" des SZ Instituts. NewWork Business Awards 2025 ADDISON DataCube In mehreren Kategorien als Schlüssel zu Business Intelligence für Steuerkanzleien und KMUs mit Microsoft ausgezeichnet. Kategorie: K.1 Software, Status: GOLDGEWINNER Kategorie: D.5 Business Intelligence, Status: GOLDGEWINNER Kategorie: D.1 Innovation, Status: GOLDGEWINNER Steuertipps Alma In mehreren Kategorien für Steuer-KI-Innovation für Einkommensteuererklärungen ausgezeichnet. Kategorie: K.12 Finanzen, Status: GOLDGEWINNER Kategorie: D.1 Innovation, Status: SILBERGEWINNER Kategorie: D.7 Künstliche Intelligenz (KI)/Maschinelles Lernen, Status: SILBERGEWINNER ADDISON Campus Ausgezeichnet für die Revolution in der Aus- und Weiterbildung für Steuerkanzleien. Kategorie: E.2 Mitarbeiterentwicklung (Förderung und Herausforderung), Status: GOLDGEWINNER Kategorie: E.3 Educational opportunities/digital education, Status: GOLD WINNER Kategorie: E.4 Akademie/Ständige Weiterbildung/Seminare, Status: GOLDGEWINNER Wolters Kluwer Steuertipps : CHIP: Award "Price tip" 13. DEUTSCHLAND TEST: "Maximales Vertrauen" in der Kategorie Industrie- und Spezialsoftwareanbieter. EURO: SSE Plus 2025, SSE 2025 und Steuer easy 2025. WirtschaftsWoche : Steuertipps wurde mit der Note "Sehr gut" ausgezeichnet und ist damit Testsieger in der Kategorie Steuer-Apps. WirtschaftsWoche: SteuerSparErklärung SteuerSparErklärung wurde mit der Note "Gut" ausgezeichnet.

TAA Italy : Von Statista und Il Sole24Ore als "Leader of Diversity and Inclusivity Award 2025" ausgezeichnet.

: Von Statista und Il Sole24Ore als "Leader of Diversity and Inclusivity Award 2025" ausgezeichnet. CEO Pinnacle Award, Jason Marx: Jason Marx, CEO von Wolters Kluwer Tax and Accounting, wurde vom Chief Executives Council mit dem National CEO Pinnacle Award ausgezeichnet und ist außerdem Gewinner in der Kategorie "Unternehmen". Diese angesehene Auszeichnung würdigt die höchsten Leistungen von Chief Executive Officers und verwandten Funktionen und erkennt ihre außergewöhnliche Führungsrolle und ihren Beitrag für ihre Unternehmen und Branchen an.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Buchhaltung, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer erzielte 2024 einen Jahresumsatz von 5,9 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 21.600 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn, Niederlande.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, YouTube und Instagram.

