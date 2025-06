Dank dieser Partnerschaft ist das globale Logistikunternehmen in der Lage, sein Wachstum und seine Innovationskraft zu beschleunigen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und eine Vorreiterrolle in der nächsten Ära der intelligenten, datengesteuerten Logistik einzunehmen

Kinaxis® (TSX:KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Lieferkettenkoordination, gab heute die Erweiterung seines wachsenden globalen Kundenstamms um SEKO Logistics (SEKO) bekannt. Das Unternehmen hat sich für Kinaxis entschieden, um die nächste Phase seines strategischen Wachstums zu unterstützen. Mithilfe der Maestro-Plattform von Kinaxis will SEKO seine Abläufe weiter optimieren, die Reaktionsfähigkeit seiner Lieferkette verbessern und seinem umfangreichen globalen Kundennetzwerk einen noch größeren Mehrwert bieten.

SEKO ist ein führender Anbieter von weltweiten End-to-End-Logistikdienstleistungen, der in mehr als 60 Ländern operiert und nachhaltige Technologielösungen auf globaler Ebene bereitstellt. Der Schlüssel zum anhaltenden Erfolg des Unternehmens liegt in der Automatisierung, die es ihm ermöglicht, die Kundennachfrage im wachsenden grenzüberschreitenden E-Commerce-Geschäft zu bedienen.

SEKO hat sich aufgrund der nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Lieferkettenplanung und Logistik für die Maestro-Plattform von Kinaxis entschieden. Ein entscheidendes Kriterium war die Fähigkeit der Plattform, alle Funktionen der Lieferkette in einer einzigen, einheitlichen Umgebung zu verbinden. Dank der individuellen Konfigurierbarkeit und erweiterbaren Architektur von Maestro ist SEKO in der Lage, die Lösung an seine spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen und Verbesserungen effizient in allen Geschäftsbereichen und Regionen umzusetzen.

"SEKO hat sich aufgrund der führenden Position von Kinaxis im Bereich der Lieferkettenkoordination für diese Partnerschaft entschieden, da wir uns auf den Aufbau eines intelligenteren, besser vernetzten globalen Logistiknetzwerks konzentrieren", erklärte Jamie Andrade, Senior Vice President, Produktmanagement bei SEKO Logistics. "Während unseres Auswahlprozesses hat das Team von Kinaxis bewiesen, dass es unser Geschäft versteht und unsere Wachstumspläne unterstützen kann. Wir freuen uns im Zuge unserer weiteren Fokussierung auf die nächste Ära intelligenter, datengesteuerter Logistik auf die Partnerschaft mit Kinaxis."

"Wir freuen uns, SEKO in der Kundenfamilie von Kinaxis zu begrüßen", sagte Mark Morgan, President of Commercial Operations bei Kinaxis. "Das neue Unterscheidungsmerkmal in modernen Lieferketten ist die Ausführung. Die Fokussierung von SEKO auf integrierte Logistik zeigt, dass das Unternehmen nicht einfach nur mit der Entwicklung Schritt hält, sondern aktiv in die Fähigkeiten investiert, die für eine Führungsposition erforderlich sind. Mit Kinaxis wird SEKO Entscheidungen über sein gesamtes Netzwerk hinweg koordinieren, Reaktionszeiten verkürzen und Aufgaben mit der Geschwindigkeit und Präzision ausführen können, die der heutige Markt verlangt."

Die Implementierung von Maestro bei SEKO läuft weltweit bereits auf Hochtouren, um für die Spitzenzeiten bestmöglich vorzubereitet zu sein. Außerdem wird SEKO zusammen mit Kinaxis an einem bevorstehenden Webinar zum Thema Lieferkette teilnehmen. Im Mittelpunkt dieses im Juni stattfindenden Webinars stehen die Themen Lieferkettenabwicklung und Logistik. Weitere Informationen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Weitere Informationen über Kinaxis und seine Lösungen für das Lieferkettenmanagement erhalten Sie unter Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der modernen Lieferkettenkoordination, der komplexe globale Lieferketten optimiert und die Menschen unterstützt, die diese im Dienste der Menschheit verwalten. Maestro, unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Lieferkettenkoordination, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von mehrjähriger strategischer Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen im Hinblick auf die erforderliche Agilität und nötige Vorhersagbarkeit zur Bewältigung der heutigen Volatilität und Disruption auf uns. Weitere Neuigkeiten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über SEKO Logistics

SEKO Logistics blickt auf nahezu 50 Jahre Erfahrung in der Logistikbranche zurück und ist ein zuverlässiger globaler End-to-End-Logistikpartner vom Versender bis zum Verbraucher. SEKO steht für einen kundenorientierten Service, fachliche Zuverlässigkeit und technologiegestützte Versandlösungen, die Lieferketten zu einem Wettbewerbsvorteil machen. Mit über 150 Niederlassungen in mehr als 60 Ländern unterstützt SEKO Sie dabei, mit der Dynamik des globalen Handels Schritt zu halten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sekologistics.com.

Quelle: Kinaxis Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250610306361/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Matt Tatham Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

+1 917.446.7227

Ansprechpartner für Investoren

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613