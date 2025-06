Wichtige Erkenntnisse:

Das Intralogistik-Optimierungs-Starterkit versetzt Einzelhändler, Hersteller und Logistikunternehmen in die Lage, Anlagengestaltung und Kommissionierungspfade zu verbessern um die Lagereffizienz zu steigern, Arbeitskosten zu senken und die Risiken und Kosten von Änderungen, die auf "Versuch und Irrtum" basieren, zu vermeiden.

Die Lösung kombiniert groß angelegte und physikgetreue Simulationen, die auf NVIDIA Omniverse Technologien mit fortschrittlichen Optimierungsalgorithmen basieren und von Grid Dynamics entwickelt wurden, und zielt darauf ab, die KI-gesteuerte Transformation in der Lieferkette und intelligenten Fertigungsabläufen zu beschleunigen.

Diese Version erweitert das Portfolio von Lieferketten-KI-Beschleunigern von Grid Dynamics, um der starken Kundennachfrage nach Szenariosimulation und digitalen Zwillingen gerecht zu werden.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und Digital Engagement-Diensten, gab heute die Einführung seines Intralogistik-Optimierungs-Starterkits für NVIDIA Omniverse bekannt. Diese fortschrittliche Lösung versetzt Einzelhändler, Hersteller und Logistikunternehmen in die Lage, die Lagereffizienz zu steigern, die Arbeitskosten zu senken und die Risiken und Kosten, die mit realen Trial-and-Error-Änderungen in Zusammenhang stehen, zu vermeiden

Die Lösung versetzt Intralogistikbetreiber in die Lage, digitale Zwillinge von Lagern, Vertriebszentren und Produktionsanlagen schnell zu erstellen. Sie erleichtert die Durchführung von "Was wäre wenn"-Analysen von potenziellen Layouts und Kommissionierungspfaden unter verschiedenen Workload-Szenarien, automatisiert die Optimierung der Lagerplatzierung und ermöglicht eine sichere Leistungsbeurteilung bereits bevor reale Veränderungen verwirklicht werden.

Das Intralogistik-Optimierungs-Starterkit kombiniert die leistungsstarken Simulationsfunktionen von NVIDIA Omniverse mit fortschrittlichen Optimierungskomponenten, die von Grid Dynamics entwickelt wurden. Der resultierende, simulierungsbereite digitale Zwilling integriert ein physisches Layout der Anlage, historische Ordnungsmuster und Order-Picking-Mechanismen um präzise Szenariotests unter typischen und extremen Arbeitsbelastungen zu ermöglichen. Die Optimierungskomponenten automatisieren die Suche nach idealen Lagerplatzierungen und Kommissionierungspfaden. Diese beiden Prozesse arbeiten Hand in Hand und iterieren, um optimale Betriebskonfigurationen zu erreichen stets ohne die Risiken und Kosten von Realexperimenten.

"Unsere Kunden sehen einen beachtlichen Mehrwert bei der Entwicklung von digitalen Zwillingen zur Szenariosimulation und -optimierung. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, erweitern wir unser Lieferketten-Lösungsportfolio und Portfolio von intelligenten Produktionsprozessen durch Starterkits für NVIDIA Omniverse und entwickeln mithilfe dieser Technologie metrikenbasierte Methoden zur Prozessverbesserung", so Ilya Katsov, CTO, Americas bei Grid Dynamics. "Wir arbeiten bereits mit einer Reihe von Kunden bei Intralogistik-Anwendungsfällen, wie etwa der Optimierung des Anlagenlayouts und der Roboter-Montagesimulation, zusammen und nutzen dabei unser Omniverse Starterkit und beobachten positive Geschäftsergebnisse in Bezug auf die Prozesssichtbarkeit, die Einfachheit der "Was wäre wenn"-Analyse und andere Aspekte."

Durch Unterstützung der Innovationssäule der GigaCube-Wachstumsstrategie von Grid Dynamics erweitert das Intralogistik-Optimierungs-Starterkit die Lieferketten- und Logistik-Acceleratoren von Grid Dynamics, um transformative KI-Projekte für Fertigungskunden zur Verfügung zu stellen. Besuchen Sie diese Seite, um mehr über das Intralogistik-Optimierungs-Starterkit von Grid Dynamics zu erfahren.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und Digital Engagement. Mit technischer Vision und unternehmerischem Gespür bewältigen wir die dringlichsten technologischen Herausforderungen und unterstützen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die einen Transformationsprozess durchlaufen. Ein Alleinstellungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere achtjährige Erfahrung und Führungsposition im Bereich Unternehmens-KI, die auf fundierten Kenntnissen und kontinuierlichen Investitionen in Daten und ML-Plattformentwicklung, Cloud-Plattform und -Produktentwicklung, IoT und Edge Computing sowie Digital Engagement-Services aufbaut. Das 2006 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz im Silicon Valley und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Produktfähigkeiten und des zukünftigen Wachstums unseres Unternehmens, einschließlich des Wachstums bei Kunden, des Intralogistik-Optimierungs-Starterkits und der GigaCube-Strategie.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren entziehen sich der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Nutzen zu erzielen, sowie alle Faktoren, die unsere Kompetenzen, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 27. Februar 2025 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

