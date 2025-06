© Foto: Frank Rumpenhorst - picture alliance

Des einen Freud, ist des anderen Leid. Während die Aktien von Lynas und MP Materials kräftig Federn lassen mussten, zieht eine Aktie aus der Volksrepublik ordentlich an. Der Konzern darf wieder Seltene Erden exportieren! Der Staub beim Thema Seltene Erden hat sich gelegt und die Anleger vollziehen einen Favoritenwechsel in ihren Depots. Nachdem Donald Trump verkündet hat, dass "Magnete" und "alle notwendigen seltenen Erden" wieder von China geliefert werden, standen nicht mehr Lynas und MP Materials im Fokus der Anleger, sondern ein Wert aus China. JL MAG Rare-Earth verkündete fast zeitgleich, dass es wieder die Genehmigung erhalten habe, in die USA, Europa und Südostasien zu exportieren. …