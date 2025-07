Marktverzerrung oder Einstiegschance? Diese Aktie hat das Zeug zum 10-Bagger!

Anzeige / Werbung

Während MP Materials mit medialem Rückenwind, Apple-Deal und US-Regierungsunterstützung glänzt, fliegt Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol: ALI1) - der auf Wolfram spezialisierte Rohstoffplayer - noch weitgehend unter dem Radar. Doch wer genauer hinschaut, erkennt: Die Bewertungsdifferenz der beiden Unternehmen ist dramatisch - und bietet Anlegern enormes Potenzial. Mit einem hochkritischen Metall, strategisch abgesicherter Produktion und extrem niedrigen Bewertungsmultiplikatoren könnte Almonty das große Überraschungspotenzial der kommenden Jahre bergen. Ein Analyst nahm die Situation genauer unter die Lupe.

Almonty vs. MP Materials - ein Vergleich mit Sprengkraft

Zwei Unternehmen - ein strategisches Ziel: Sowohl Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol: ALI1) als auch MP Materials liefern unverzichtbare Rohstoffe für Zukunftstechnologien und Verteidigung. Während MP Materials auf Seltene Erden wie Neodym setzt (z.B. für E-Motoren und Windkraft), ist Almonty auf Wolfram spezialisiert - ein Metall, ohne das kein Flugzeug startet, kein Panzer bremst und keine Hochleistungsmaschine läuft.

Lewis Black, CEO von Almonty kürzlich in einem Interview mit Moderatorin Lyndsay Malchuk:

"Ich will eigentlich nicht über MP sprechen - die würden das sicher auch nicht gut finden. Was ich aber über Almonty sagen kann: Wir verarbeiten alles direkt vor Ort, arbeiten in sicheren Regionen und betreiben mehrere Minenstandorte. Wolfram ist extrem selten. Das nächste größere Projekt außerhalb von uns liegt im Norden des Yukon, 200 Kilometer von der nächsten Straße entfernt - und selbst laut eigenen Angaben etwa zehn Jahre von der Bauphase entfernt. Wir haben in dieser Hinsicht also ein ziemlich freies Feld.

Wolfram ist extrem schwer zu verarbeiten. Wer aus dem Gold-, Silber- oder Zinnbereich kommt, wird bei Wolfram scheitern, weil es so spröde ist. Wir machen das seit Jahrzehnten - wir gelten als Marktführer. Und der Unterschied zu Seltenen Erden? Bei vielen Anwendungen der Seltenen Erden sieht man das Material nicht mal - es steckt in Magneten, Leitsystemen und so weiter. Aber ohne Wolfram hebt kein Flugzeug ab: keine Triebwerke, keine Bremsen, keine Munition - selbst die Leitsysteme enthalten Wolfram. Sogar die Displays im Cockpit wären ohne Wolfram nicht vorhanden.

Aber bis letztes Jahr - bis Biden Zölle auf diesen Sektor verhängte - wollte keine Regierung überhaupt darüber sprechen. Denn wenn man öffentlich zugibt, dass man zu wenig Wolfram hat, signalisiert man seinen Gegnern, dass man keine Munition herstellen kann. Seltene Erden sind übrigens gar nicht so selten - sie sind nur schwer zu verarbeiten und haben viele giftige Nebenprodukte. Wolfram hingegen ist wirklich selten und schwer zu fördern.

Und das ist, denke ich, der grundlegende Unterschied zwischen uns und anderen Förderern strategischer Metalle."

Zwei relevante Unternehmen im GBC Vergleich

GBC-Fazit: Almonty erzielt 2028 ein doppelt so hohes EBITDA wie MP Materials - wird aber mit nur einem Siebzehntel des Multiples bewertet. Würde man die EBITDA-Multiplikatoren von MP Materials auf die erwarteten Gewinne von Almonty anwenden, ergäbe sich daraus eine Bewertung von etwa 8,27 Mrd. CAD für das Jahr 2026, rund 11,38 Mrd. CAD für 2027 und bis zu 19,84 Mrd. CAD für 2028. Dies legt nahe, dass sich die Marktkapitalisierung von Almonty bei einer vergleichbaren Bewertung im Verhältnis zu MP Materials deutlich über das aktuelle Niveau hinaus entwickeln könnte. - Quelle: Research Comment vom 21.07.2025.

Beim aktuellen Aktienkurs von 6,18 CAD ist Almonty lediglich mit 1,33 Mrd. CAD bewertet.

Wachstumsdynamik mit Seltenheitswert

Almonty steht kurz vor der Inbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea, die zu den weltweit größten Wolframminen außerhalb Chinas zählen wird. Bis 2027 soll die Kapazität massiv ausgebaut werden. Im Gegensatz dazu stagniert aus heutiger Sicht laut GBC-Vergleich das Wachstum bei MP Materials, deren EBITDA im gleichen Zeitraum nur moderat steigt.

Globale Wolfram-Dynamik: China kürzt - Preise explodieren

Der weltweite Wolframmarkt ist in Bewegung. China - mit bislang über 80 % Weltmarktanteil und somit Hauptlieferant - hat die Förderquoten für 2025 um 4.000t von 62.000t in 2024 auf 58.000t und somit 6,8 % gesenkt. Gleichzeitig steigt die Nachfrage aus Branchen wie Halbleitern, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung deutlich an.

Die Folge:

APT-Preise steigen auf 440 USD/mtu (+20 USD ggü. Vorwoche)

Ferro-Wolfram erreicht 57 USD/kg - Tendenz steigend

Lieferengpässe zwingen viele Händler, nur noch im Inland zu bedienen (Quelle: Fastmarkets Global Ltd.)

Woher nehmen?

Laut Techcet wird die globale Nachfrage nach Wolfram von 2025 bis 2030 jährlich um 3-5 % wachsen - im Halbleiterbereich sogar um bis zu 8 % jährlich und aus dem Verteidigungssektor wird ein Anstieg von 4-6 % erwartet. Hightech vs. Rüstung: Es wird also spannend werden, wer am Ende das Tages das härteste Metall der Erde tatsächlich erhalten wird. Genau diese Situation macht Almonty Industries auch zu einem klassischen Übernahmekandidaten.

Fazit: Jetzt einsteigen, bevor der Markt die Differenz erkennt

Die Kombination aus geopolitischem Rückenwind, wachsender Nachfrage, Angebotsengpässen und aktuell einem vergleichsweise absurd niedrigen Bewertungsniveau von 1,33 Mrd. CAD macht Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol: ALI1) zu einer der interessantesten Rohstoffwetten der kommenden Jahre. Während MP Materials mit einem Börsenwert von 9,34 Mrd. USD bereits einen Bewertungsbonus für seine strategische Rolle erhält, steht Almonty dieser in nichts nach - nur die Börse hat es noch nicht erkannt. Kursrücksetzer waren in der Vergangenheit stets eine exzellente Einstiegsgelegenheit.

Almonty Industries Inc., Chart 12 Monate in CAD, Stand: 22.07.2025, Quelle: LSEG

