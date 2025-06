Im Zuge seiner Multiplattform-Strategie veröffentlicht Capcom den Titel für Nintendo Switch 2, um die Nutzerbasis des Spiels zu maximieren

Wie Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) heute mitteilte, haben die Gesamtverkaufszahlen von Street Fighter 6, das 2023 veröffentlicht wurde, die 5-Millionen-Marke überschritten.

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition Key Art

Sieben Jahre nach dem letzten Titel der Reihe erscheint Street Fighter 6 und begründet eine neue Generation von Kampfspielen. Ausgestattet mit Funktionen wie dem modernen Steuerungstyp einer neuen Controller-Eingabeoption, bei der Spezialangriffe ohne komplexe Tastenkombinationen ausgeführt werden können sowie verbesserten Audio-Barrierefreiheitseinstellungen, die das Spielerlebnis ohne visuelle Hinweise ergänzen, richtet sich der Titel an ein vielfältiges Publikum. Zudem wurden seit der Veröffentlichung verschiedene Inhalte und Charaktere hinzugefügt. In Zusammenarbeit mit Capcoms eSports-Sparte, die den Titel offiziell in Wettbewerben präsentiert, plant das Unternehmen, nach dem großen Erfolg der letzten Ausgabe die nächste Meisterschaft erneut in der berühmten Ryogoku Kokugikan Arena in Japan auszurichten.

Kürzlich hat Capcom Street Fighter 6 auch als Starttitel für die neue Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Eingeführt wurden auch exklusive Modi, die speziell für die Nintendo Switch 2 entwickelt wurden, neben neuen Spielfunktionen, die die Gyro-Funktion von Joy-Con 2, Local Battles und anderen nutzen. Diese Version bietet auch Unterstützung für Crossplay, sodass Nutzer das Spiel gemeinsam auf verschiedenen Plattformen erleben können. Diese Entwicklungen haben zur großen Beliebtheit von Street Fighter 6 beigetragen, die weltweiten Verkaufszahlen gesteigert und dazu geführt, dass der Titel die Marke von fünf Millionen verkauften Einheiten erreicht hat.

Um die Fangemeinde weiter zu vergrößern, wird Street Fighter 6 auch künftig neue Inhalte wie etwa neue Charaktere ergänzen.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Benutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung einsetzt, um Spiele mit hohem Unterhaltungswert zu entwickeln.

Über die Street Fighter-Reihe

Der erste Titel der Street Fighter-Reihe wurde 1987 als Arcade-Spiel veröffentlicht, gefolgt vom weltweiten Hit Street Fighter II im Jahr 1991, der aufgrund seines innovativen Kampfsystems für Furore sorgte. Mehr als 38 Jahre nach dem Erscheinen von Street Fighter erfreut sich die Serie auch heute noch weltweit großer Beliebtheit und wurde insgesamt über 56 Millionen Mal verkauft. In den zurückliegenden Jahren hat die Reihe ihre Präsenz als treibende Kraft im Kampfspiel-Genre des E-Sports weiter verstärkt.

*Stand: 31. März 2025

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Distributor von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtloser Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/.

