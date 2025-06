In dem Jahr 2024 werden die Paprikalieferungen nach Finnland, insbesondere die Sorte California, bei über 48 Millionen EUR stehen, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Durchschnitt der letzten zwei Jahre entspricht, so berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Die Lieferungen von Paprikas nach Finnland, insbesondere die Sorte California, werden in dem Jahr 2024 einen Wert von 48...

