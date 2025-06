Kunden in Großbritannien haben dank einer neuen Initiative von Tesco zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen in Haushalten nun mehr Auswahl bei dem Bananenkauf, berichtet EastFruit. Bildquelle: Pixabay Bananen gehören zu den beliebtesten Produkten in britischen Supermärkten, werden aber auch am häufigsten verschwendet - sie reifen schnell und werden oft...

Den vollständigen Artikel lesen ...