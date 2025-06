Brasilien ist mit 73,98 Millionen Kilogramm (kg) in dem Jahr 2024 der wichtigste Melonenlieferant Spaniens, ein Plus von 35,7 % in den letzten zehn Jahren, gefolgt von Senegal mit 17,37 Millionen kg (+161,3 %) und Marokko mit 7,3 Millionen kg, ein Plus von 47,9 % seit 2015. Bildquelle: Pexels In den letzten zehn Jahren, von 2015 bis 2024, sind Spaniens Melonen-Exporte um 21,02 % gesunken,...

