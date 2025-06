Die Bananenerzeuger in Paphos warnen vor schrumpfenden Ernten und Einkommen aufgrund fortbestehender Bewässerungsengpässe und fordern sofortige staatliche Unterstützung, berichtet Fructidor.com. Bildquelle: Pixabay Auf Zypern, in dem Bezrik Paphos stehen die Bananenerzeuger wegen Wasserknappheit vor großen Schwierigkeiten. Die Landwirte geben an, dass das derzeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...