Die Blaubeererntesaison hat in Georgien gerade erst begonnen und der Markt zeigt bereits Anzeichen einer Abschwächung, so berichtet EastFruit. In der vergangenen Woche sind die Beschaffungspreise von 9,5 EUR auf 7 EUR pro kg gefallen und die meisten Marktanalysten erwarten, dass sich der Abwärtstrend mit zunehmenden Mengen fortsetzt, betont EastFruit. Bildquelle: Pixabay Trotz dieses...

