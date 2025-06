Wie sieht die Vermarktung von Streuobstprodukten in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder den Niederlanden aus? Was sind innovative Projekte in Zeiten des Klimawandels? Wie wirken die Förderprogramme der Länder oder das Konzept und die Umsetzung der NABU-Obstsortenparadiese aus nationalem Blickwinkel? Vom 25. bis 27. Juli 2025 organisieren die Evangelische Akademie Bad Boll...

Den vollständigen Artikel lesen ...