Mit einem Paukenschlag wartete Anfang der Woche der US-Gesundheitsminister Robert Kennedy auf. Der Kritiker an dem massiven Anstieg der Impfhäufigkeit in den letzten 40 Jahren in den USA gab bekannt, dass er das komplette Gremium der Impfexperten der US-Seuchenbehörde CDC entlassen hat und den Ausschuss neu zusammensetzen will. Bei den Aktien im Pharmasegment passierte jedoch nichts, im Gegenteil zogen etliche Werte daraufhin sogar leicht an. Vielleicht ist dies aber auch getragen von dem Rahmenabkommen ...

