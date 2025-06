Der Goldpreis steigt aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anlagen inmitten von Handelsunsicherheiten und zunehmenden geopolitischen Spannungen.Ein schwächerer US-CPI hebt die Wetten auf Zinssenkungen der Fed an und belastet den USD, was das Rohmaterial weiter unterstützt.Händler blicken nun auf die US-Wirtschaftsdaten, um später am Donnerstag einen ...

