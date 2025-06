Zürich - Der US-Dollar hat sich in der Nacht auf Donnerstag sowohl zum Euro als auch zum Franken abgeschwächt. Grund dafür sind leicht verstärkte Zinssenkungserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed. Der Euro kostet aktuell 1,1525 US-Dollar. Am Vorabend wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1486 gehandelt. Zum Franken wird die US-Devise derzeit zu 0,8168 Franken gehandelt. Am Mittwochabend notierte der Dollar mit 0,8206 noch über ...

